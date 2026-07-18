Francia e Inghilterra, le grandi deluse delle semifinali Mondiali, si giocano alle 23 il terzo posto, in attesa di Spagna-Argentina
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Francia e Inghilterra, le grandi deluse delle semifinali Mondiali, si giocano alle 23 il terzo posto nella competizione, che vedrà domani l'atto finale tra Spagna e Argentina. Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, parte ancora una volta dalla panchina. Ecco le formazioni ufficiali:
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Malo Gusto, Konaté, Lacroix, Theo Hernandez; Rabiot, Zaïre-Emery; Olise, Cherki, Doué; Mbappé. A disposizione: Samba, Risser, Digne, Upamecano, Kounde, Saliba, L. Hernandez, M. Koné, Tchouameni, Kantè, Akliouche, Dembelé, Thuram, Barcola, Mateta. Ct. Deschamps.
INGHILTERRA (4-2-3-1): Henderson; Quansah, Konsa, Guehi, Spence; Rice, Rogers; Saka, Eze, Rashford; Toney. A disposizione: Pickford, Trafford, O'Reilly, Stones, Chalobah, Burn, James, Bellingham, J. Henderson, Kane, Gordon, Watkins, Madueke. Ct. Tuchel.
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