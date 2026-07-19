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La Fifa si appresta ad ottenere un record di introiti ai Mondiali che si concluderanno stasera, col totale degli incassi che potrebbe raggiungere i 15 miliardi di dollari (13 miliardi di euro), una somma molto superiore alla stima iniziale di 11 miliardi di dollari (9,6 mld in euro).

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Lo riporta l'edizione odierna del quotidiano britannico 'Guardian', che attribuisce l'aumento consistente al mercato secondario della rivendita dei biglietti - su cui la Fifa trattiene due commissioni, il 15% dall'acquirente e il 15% dal venditore - e alle entrate da 'hospitality', che comprendono i servizi premium (palchi, aree VIP, ecc.).

A parere del quotidiano, dato che è probabile che le federazioni nazionali trarranno vantaggio dall'aumento dei fondi stanziati per loro dalla Fifa, questo si rifletterà anche in positivo sulla posizione del presidente della federazione internazionale, Gianni Infantino, specie nei confronti di quelle meno allineate. Peraltro, a quanto risulta al Guardian, sarebbero già 200, praticamente tutte, quelle che hanno promesso il loro sostegno al presidente in vista della rielezione.

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Il successo dell'evento, ragiona ancora il quotidiano, rafforza anche l'ipotesi che gli Stati Uniti tornino a ospitare i Mondiali in tempi non lontanissimi. Le edizioni del 2030 (Marocco, Spagna e Portogallo) e del 2034 (Arabia Saudita) sono già assegnate ma per il 2038 tutto è ancora in bilico.