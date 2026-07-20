Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

La ricerca dell'esterno destro in casa Inter prosegue. E potrebbe entrare nel vivo questa settimana, terminato il Mondiale. L'obiettivo numero uno è Djed Spence del Tottenham, ma la trattativa col club inglese è tutt'altro che semplice.

"La parola ora spetta all’arciere. La freccia Spence è pronta a rinforzare l’arsenale dell’Inter, che cerca proprio armi di questo livello dopo aver perso Dumfries, ma per cambiare bandiera ha bisogno dell’autorizzazione di Roberto De Zerbi. Il vecchio/nuovo allenatore del Tottenham, come tanti altri osservatori interessati, ne ha apprezzato le potenzialità durante il Mondiale e non vorrebbe privarsene a meno che non arrivino offerte irrinunciabili: quando parte in velocità, Spence ha una punta così acuminata da sapersi conficcare in qualunque difesa. Chiedere a Deschamps e alla Francia, travolti sabato dalla sua Inghilterra nella finalina di Miami", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Attacca da destra, dove vorrebbe incastrarlo Chivu, oppure da sinistra, come spesso gli è capitato in America con Tuchel. Ma ha abbastanza vigore da saper persino difendere: la chiusura su Giuliano Simeone, nel secondo tempo della semi con l’Argentina, per tempi di recupero e pulizia dell’intervento sembrava un video creato con l’intelligenza artificiale. Purtroppo per l’Inter la mondovisione accelera le particelle del mercato. E quindi il Tottenham, che non vende nessuno a prezzi di saldo, non considera proposte inferiori ai 40 milioni: in fondo il terzino destro titolare è Pedro Porro… Però ecco, per comprare un calciatore che gioca in Premier League occorre accettarne le regole commerciali. Pagare più o meno quanto richiesto. Marotta e Ausilio se ne sono accorti già trattando Curtis Jones, il centrocampista più gradito, che pure è in scadenza di contratto con il Liverpool: i trasferimenti di Anderson al Manchester City e di Tonali allo stesso Tottenham hanno alterato le valutazioni del circuito inglese".

Getty Images

"Ciò non toglie che l’Inter, beffata da Palestra e sfortunata con Khalaili, sia in prima linea per chiudere l’affare. Aggiornamenti sono attesi in settimana, dopo che Spence avrà smaltito il jet lag. Il giocatore, che ha già trascorso cinque mesi al Genoa imparando a guardare in faccia il mare senza paura del vento, sarebbe entusiasta di rientrare in Serie A dalla porta principale", chiude Gazzetta.