L'ex portiere Viviano e il giornalista Trevisani discutono dell'esterno inglese come rinforzo per l'Inter
VIDEO / Finale Mondiale, il figlio di Barella tifa Lautaro dal seggiolone
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Durante Cronache Mondiali si parla anche del Mondiale di Spence con l'Inghilterra e delle possibilità che possa arrivare all'Inter:
Viviano: "Spence dovrebbe secondo me essere il quinto dell'Inter".
Trevisani: "Dopo le tranvate che hanno avuto lo prendono. Palestra no, Khalaili no, alla fine uno lo devono prendere".
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