L'ex portiere Viviano e il giornalista Trevisani discutono dell'esterno inglese come rinforzo per l'Inter

Andrea Della Sala
figlio barella tifa lautaro (1)

VIDEO / Finale Mondiale, il figlio di Barella tifa Lautaro dal seggiolone

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Durante Cronache Mondiali si parla anche del Mondiale di Spence con l'Inghilterra e delle possibilità che possa arrivare all'Inter:

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Viviano: "Spence dovrebbe secondo me essere il quinto dell'Inter".

Trevisani: "Dopo le tranvate che hanno avuto lo prendono. Palestra no, Khalaili no, alla fine uno lo devono prendere".

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