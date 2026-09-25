Gli Azzurri perdono malamente all'Olimpico: a segno Godts nel primo tempo e Lukebakio nella ripresa
VIDEO / Italia, i convocati di Mancini per la Nations League: presenti 4 interisti
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Comincia con una sconfitta il Mancini bis: l'Italia perde in casa contro il Belgio la prima gara di Nations League ed esce dal campo tra i fischi. 0-2 il punteggio finale, con gli Azzurri mai realmente in grado di impensierire gli avversari.
I Diavoli Rossi si impongono con un gol per tempo: apre Godtsal 20', raddoppia Lukebakio nella ripresa. Donnarumma evita un passivo peggiore con diversi interventi decisivi, nel finale si scaldano gli animi: protagonisti proprio il capitano azzurro e Lukaku, entrato in campo nel finale.
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