Sembrava stesse zittendo i tifosi che avevano cominciato a fischiarlo già appena entrato in campo. Ma Romelu Lukaku, ex attaccante dell'Inter, ha provato a zittire, Donnarumma, ex portiere del Milan. Entrambi ammoniti alla fine di Italia-Belgio, la gara di Nations League vinta dagli ospiti due a zero all'Olimpico.

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Il giocatore belga si è visto fare cenno di 'silenzio' verso la porta dell'Italia: ce l'aveva proprio con l'estremo difensore azzurro che è arrivato a centrocampo per dicutere con lui, l'arbitro ha visto tutto, dopo l'acceso confronto con i rispettivi compagni a dividerli, ha estratto per entrambi il cartellino giallo.

Sulla Rai hanno ricordato un episodio degli Europei del 2021: Lukaku segna su rigore e si scambia battute poco simpatiche con Donnarumma, allora giocatori delle due milanesi, un derby in campo insomma. Pure Esposito si è avvicinato all'ex nerazzurro per chiarire, un abbraccio, un occhiolino e via... Vecchie ruggini tra l'attaccante belga, che oggi in Turchia, e il portiere del City: si sono riaccese questa sera alla fine di una partita che l'Italia ha perso e invece c'era da ricominciare.