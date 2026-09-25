Comincia male il Mancini bis: brutta prestazione da parte degli Azzurri, si salvano in pochissimi
VIDEO / Italia, i convocati di Mancini per la Nations League: presenti 4 interisti
Difesa
Donnarumma 7,5
Pronti, via, e chiude la porta a De Ketelaere con un bel riflesso. Si ripete più volte nel corso della partita, tiene in piedi la baracca e limita il passivo.
Di Lorenzo 5
Godts gli fa venire il mal di testa: differenza di rapidità e brillantezza troppo netta.
Mancini 5
Si fa saltare troppo facilmente da Godts in occasione del primo gol. Il movimento continuo di De Ketelaere lo porta spesso fuori posizione.
Coppola 5
In difficoltà sia in marcatura che con il pallone tra i piedi. Come Mancini, non trova contromisure su De Ketelaere. (65' Scalvini)
Calafiori 5,5
Come con l'Arsenal, parte da terzino sinistro ma lo trovi spesso in mezzo al campo. Leggermente meglio dei compagni di reparto, ma comunque insufficiente.
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