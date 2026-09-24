In campo dal primo minuto l'ex nerazzurro Denzel Dumfries ma non Yann Bisseck che potrebbe subentrare a gara in corso
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Cominciano stasera gli impegni dei vari calciatori dell'Inter impegnati in giro per il mondo con le nazionali. Yann Bisseck va però in panchina in Olanda-Germania, in programma alle 20:45 e con in palio i primi tre punti nel girone di Nations League delle due selezioni. C'è in campo dal primo minuto invece Denzel Dumfries, ex nerazzurro, già incrociato in Champions League in Real Madrid-Inter.
Queste le formazioni ufficiali dell'incontro:
Olanda - Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Timber, Rejinders, Summerville, Brobbery, Gakpo.
Germania - Ter Stegen; Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown; Kimmich, Musiala, Nmecha; Adeyemi, Havertz, Schade.
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