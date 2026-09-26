In conferenza stampa Roberto Mancini ha parlato della prestazione dell'Italia contro il Belgio rispondendo alle domande dei giornalisti e ha avuto modo anche di parlare di Esposito e di come gioca nell'Inter.

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«Dobbiamo vedere gli errori del primo tempo e le cose positive del secondo che ci sono state, ci sono giocatori che hanno fatto bene e dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire insieme. Su cosa si puÃ² ripartire? Ripartire dai 25 minuti del secondo tempo in cui siamo stati aggressivi recuperando tutte le seconde palle che prendevamo. Non abbiamo concesso assolutamente nulla al Belgio per 25 minuti. Questa Ã¨ stata una cosa molto positiva per me e dobbiamo cercare di perdere meno palloni, dobbiamo avere possesso palla con tranquillitÃ e non forzare le situazioni quando non c'Ã¨ spazioÂ», ha detto in generale sulla partita l'ex allenatore nerazzurro.

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Al Ct hanno fatto una domanda in particolare sulla partita di Esposito, attaccante dell'Inter (che lui ha schierato da titolare insieme a Kean e Cambiaghi lÃ davanti) e su come gioca nel club di appartenenza e cosa invece gli viene chiesto in Nazionale.

-Nell'Inter siamo abituati a vedere Esposito che fa sponda con l'attaccante che ha piÃ¹ vicino. Oggi distanze piÃ¹ ampie da colmare: Ã¨ la strada giusta con lui al centro del tridente o pensi a qualcosa di diverso?

Â«Era la prima volta che giocavano insieme Moise (Kean.ndr) e Cambiaghi e con una partita, sessanta minuti e due allenamenti, non possiamo pensare che sia tutto perfetto. L'Inter ha un altro tipo di gioco ed Ã¨ un po' diversoÂ», la risposta del CT.