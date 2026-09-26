Il club inglese è accusato di aver violato numerose norme finanziarie: analizziamo la situazione
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Caos Manchester CityDa più di due anni si attendeva un verdetto, oggi è arrivato (seppur non ancora in maniera ufficiale): il Manchester City è stato riconosciuto colpevole per 114 delle 115 accuse di irregolarità finanziarie per le quali era accusato. La domanda che ora si fanno tutti è: cosa rischia oggi allenato da Enzo Maresca? Proviamo a fare un po' di ordine e di chiarezza.
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