Il club inglese è accusato di aver violato numerose norme finanziarie: analizziamo la situazione

Fabio Alampi
Inter Stones

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Caos Manchester City

Da più di due anni si attendeva un verdetto, oggi è arrivato (seppur non ancora in maniera ufficiale): il Manchester City è stato riconosciuto colpevole per 114 delle 115 accuse di irregolarità finanziarie per le quali era accusato. La domanda che ora si fanno tutti è: cosa rischia oggi allenato da Enzo Maresca? Proviamo a fare un po' di ordine e di chiarezza.

FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23

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