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Terminato un altro Mondiale, il terzo consecutivo, vissuto da spettatori, in Italia si attende ancora il nome del prossimo commissario tecnico della Nazionale: al momento sembra essere un testa a testa tra Roberto Mancini e Andrea Pirlo, con Antonio Conte sullo sfondo.

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Per il Corriere della Sera, la questione verrà risolta nel giro di pochi giorni: "Il Mondiale è finito e la Nazionale non ha ancora un ct. A un mese (dopodomani) dalle elezioni del presidente federale, la panchina più significativa del calcio italiano resta senza padrone. Abbiamo applaudito Malagò per la perseveranza e l'abilità con cui è riuscito a convincere Paolo Maldini, la scelta migliore, ma per l'allenatore i tempi sono diventati lunghi. Troppo. Questo doveva essere il week end decisivo e invece sono ancora giorni di riflessione e la sensazione è che i protagonisti in commedia non abbiano la stessa visione. Malagò, prima ancora di essere eletto, aveva puntato su Roberto Mancini che in queste lunghe settimane di passione si è sempre sentito vicino al traguardo senza però averlo tagliato. Il nuovo presidente del club Italia, sostenuto da Leonardo, ha suggerito la candidatura di Andrea Pirlo. La serie A, invece, ha spinto e spinge ancora per Antonio Conte".

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"Conte ha spiegato di non essere stato contattato e al momento sembra indietro rispetto a Mancini e Pirlo. Questa sarà la settimana della verità: entro giovedì, giorno in cui Malagò e Maldini si presenteranno negli uffici della Lega di Serie A, sarà annunciato il nome dell'uomo che dovrà rilanciare la Nazionale sfregiata da tre consecutive mancate partecipazioni al Mondiale".