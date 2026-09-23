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Spazio alle nazionali in queste settimane. Si riaccendono anche i riflettori su Coverciano, dove Roberto Mancini sta preparando le prime gare della sua seconda avventura alla guida dell'Italia. Con un cruccio, come sottolinea anche La Repubblica in edicola oggi. Si legge infatti:

"La Juventus gioca con un solo azzurro e sta in porta, Vicario. Gli italiani del Venezia — Montipò, Dagasso e Panada — hanno messo assieme 232' in tre, lo 0,4% del minutaggio della rosa. Il Como solo adesso, e per forza, sta impiegando qualche calciatore nostrano, gli acquisti estivi Kean, Liberali e Ricci. Il grido di dolore è dunque sempre il solito: in Serie A giocano solo gli stranieri. Siamo arrivati al 71,8% dell'impiego complessivo: significa che ormai solamente uno su quattro potrebbe essere convocato in nazionale, eppure lunedì il ct Mancini non era per niente preoccupato: «Non dobbiamo lamentarci, ma trovare la soluzione».

Che è lì, a portata di mano: se da una parte il bacino degli azzurrabili si dissecca di anno in anno, altrove le chiazze d'azzurro s'allargano a macchia d'olio. Difatti 10 dei 34 convocati del ct giocano all'estero, e stanno facendo la loro porca figura. Gli spazi che non gli diamo noi se li stanno prendendo altrove ed è una notizia eccellente, perché battendo altri campionati maturano esperienze, assimilano stili diversi e accumulano conoscenze che poi possono trasferire in Nazionale".