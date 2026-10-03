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Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così del centrocampo dell'Italia di Mancini contro la Francia in Nations League:

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"Complimenti a Mancini, è da sottolineare perché un allenatore deve avere gli attributi, deve avere coraggio per fare certe scelte. Se fino all'ultimo c'era il dubbio Frattesi-Barella, se poi non sei Mancini, anche un po' presuntuoso, ti adagi su Barella e nessuno ti dice niente, ma ora Frattesi è un altro giocatore ed è più in forma. A centrocampo ci vogliono due che sanno congelare la palla, che fanno respirare la squadra, con Fagioli uno di questi due giocatori ce l'hai sempre.

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Barella in Nazionale è diverso da Barella all'Inter perché il miglior Barella nell'Inter si è visto con Calhanoglu che è un 'dammi la palla che la gestisco io' e con Mkhitaryan che è un po' la stessa cosa. Quando Barella lo metti con gente più frenetica e che corre come lui, hai dei doppioni in campo. Frattesi e Barella non possono giocare insieme. Sono un fagioliano della prima ora ma ieri ha sbagliato tanto anche se ha fatto anche delle scivolate e delle chiusure che non pensavo avesse nel suo repertorio"