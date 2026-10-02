Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Nel corso di Scontro Diretto, podcast fatto insieme a Nicolò Schira, Sandro Sabatini ha parlato della famosa crisi di Ronaldo nel 1998 a poche ore dalla finale del Mondiale tra il Brasile e la Francia.

L'attaccante che quell'anno vestiva la maglia dell'Inter è stato male ma in ogni caso giocò la partita, dando però l'impressione di non essere minimamente in grado di giocare tanto che poi la Francia stravinse la finale e il Mondiale in casa.

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Sandro Sabatini, su Youtube, ha raccontato la sua teoria su cosa accadde a Ronaldo: "Era il 1998, mi ritrovo tanti messaggi in segreteria e più tardi ho scoperto cosa era successo nella notte a Ronaldo. Detto tra di noi, tutti hanno parlato di attacco epilettico ma negli esami che sono stati fatti in seguito non c'era alcuna traccia di tutto ciò.

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Io ho una mia teoria e cioè che giocava troppo alla PlayStation in camera con Roberto Carlos. Troppi videogiochi, mettici anche gli anti-infiammatori che prendeva per il ginocchio e poi la tensione e la pressione perché quello era davvero il suo Mondiale, ecco secondo me andò in tilt ma questa è una mia opinione"