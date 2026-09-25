Lionel Scaloni affronterÃ una nuova finestra FIFA alla guida dellâ€™Argentina dopo la finale del Mondiale 2026. In mezzo ai dubbi sulla sua permanenza in panchina, il ct ha parlato dopo lâ€™allenamento di giovedÃ¬, soffermandosi sul nuovo capitano dopo il ritiro di Lionel Messi, sul Pallone dâ€™Oro 2026 e anche sullâ€™affetto ricevuto dalla gente nella sua Pujato.

Scaloni ha spiegato di non sapere ancora chi erediterÃ la maglia numero 10, ma ha confermato che Cristian Romero sarÃ il nuovo capitano della SelecciÃ³n.

«Il capitano sarÃ Cuti. Era giÃ il terzo capitano dopo Leo Messi e Otamendi. Câ€™Ã¨ anche Emiliano MartÃ­nez, che puÃ² indossare la fascia. Rodrigo De Paul, che in queste due partite non ci sarÃ , puÃ² farlo. Anche Lautaro puÃ² portarla. Ma Cuti Ã¨ quello giustoÂ».

Il ct argentino si Ã¨ poi rammaricato per la sanzione che impedirÃ alla Nazionale di avere lo stadio pieno nellâ€™amichevole contro la Bolivia al Mario Alberto Kempes di CÃ³rdoba.

«Ãˆ un peccato non poter avere la capienza completa. Lâ€™importante Ã¨ che la gente possa vedere la squadra. Io vengo dallâ€™interno del Paese e mi sarebbe piaciuto anche andare a Rosario, ma non Ã¨ stato possibileÂ».

Subito dopo ha scherzato sulle immagini dei tifosi accalcati davanti alla casa dei suoi genitori a Pujato dopo il Mondiale:

«Mio padre era un poâ€™ stressato. La veritÃ Ã¨ cheâ€¦ ho cibo per sei mesiÂ», ha detto ridendo.

Poi ha aggiunto:

«La cosa che sto vivendo meglio Ã¨ lâ€™affetto della gente. Nemmeno nei sogni migliori, come ho sempre detto. Li ringrazio. A volte mi mette perfino un poâ€™ in imbarazzo, ma capisco che siano entusiasti per quello che Ã¨ successo e per quello che potrÃ succedereÂ».

Â«Allenare Messi Ã¨ stato il massimoÂ»

Scaloni ha confermato di aver parlato con Messi anche in vista della sua partita dâ€™addio.

«Sono felice di poter farne parte e di vivere quella serata. SarÃ pura malinconia. Maradona se nâ€™Ã¨ andato, Leo smetterÃ di giocare: e qual Ã¨ il problema? Prima o poi succede, Ã¨ inevitabileÂ».

Sul possibile nono Pallone dâ€™Oro di Messi, Scaloni non ha avuto dubbi:

«Certo che puÃ² vincerlo, ma non credo che sia molto preoccupato per questo. Davvero, non penso che gli importi piÃ¹ di tanto. FinchÃ© Ã¨ su un campo da calcio, Ã¨ difficile dire che non lo meriti. E non lo diciamo soltanto noi, lo pensa la maggior parte della genteÂ».

Poi parole molto sentite sul rapporto con Messi:

«Il Mondiale Ã¨ stato troppo emozionante. Averlo potuto allenare per me Ã¨ stato il massimo, un sogno. Glielâ€™ho detto e glielo dirÃ² per tutta la vita. Non ci sarÃ nessuno uguale a luiÂ».

«Ãˆ molto difficile che nasca un altro giocatore cosÃ¬. Non solo per ciÃ² che fa in campo, ma per quello che trasmette fuori, alla gente che lavora nella Nazionale, agli avversari, ai rivali. Ãˆ qualcosa di difficile da spiegareÂ».

«Dire che lâ€™ho allenato Ã¨ quasi un modo di dire. Io mi sono seduto e lâ€™ho guardato giocare, perchÃ© allenare lui, dirgli cosa deve fare, Ã¨ praticamente impossibileÂ».

«Ãˆ un privilegio. Godiamocelo, perchÃ© lo vedremo ancora una volta con la maglia della NazionaleÂ».

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Scaloni e il futuro: Â«Non devo restare incollato per sempre a questa panchinaÂ»

Dopo i dubbi espressi sulla propria permanenza in seguito alla sconfitta nella finale mondiale contro la Spagna e alla scadenza del contratto, Scaloni ha negato che i giocatori abbiano cercato di convincerlo a restare.

«Non credo che per loro sia cosÃ¬ importante. Logicamente immagino che sia piÃ¹ comodo che resti un allenatore che conoscono da tempo, perchÃ© un cambiamento crea sempre incertezza. Ma non credo sia qualcosa di decisivoÂ».

Scaloni ha poi provato a ridimensionare il possibile impatto della sua situazione sul gruppo:

«Forse stiamo trasformando questa cosa in qualcosa di molto piÃ¹ grande di quanto lo sia per loro. Ovviamente con me hanno feeling e tanti giocatori mi conoscono da molto tempo, ma non cambierÃ tutto in base a chi sarÃ seduto in panchina. Non credo che influenzi lo sviluppo del giocoÂ».

Sulla propria posizione ha aggiunto:

«Lo ripeto: non ho problemi, perchÃ© quando dico le cose lo faccio con un senso e con il cuore. Questo Ã¨ un posto privilegiato, Ã¨ un sogno. Ma questo non significa che io debba restare avvitato per sempre a questa panchinaÂ».

«Ci sono alcune condizioni di cui dobbiamo parlare con il presidente e poi vedremo se arriveremo a un accordo. Questa Ã¨ la realtÃ Â».

Â«Per il rinnovo manca soprattutto una conversazioneÂ»

Sul contratto, Scaloni ha spiegato:

«Manca un poâ€™ di tutto. Soprattutto una conversazione che credo dobbiamo avere. Dopo il Mondiale non abbiamo piÃ¹ parlato e vedremo se riusciremo a trovare un accordoÂ».

«La volontÃ câ€™Ã¨, questo Ã¨ evidente. La AFA lo ha giÃ detto e da parte nostra câ€™Ã¨ disponibilitÃ . Ma semplicemente non abbiamo ancora parlato. Tutto ciÃ² che esce in questo momento non Ã¨ realeÂ».

«Quando parleremo e capiremo se possiamo arrivare a un accordo, sarÃ giusto comunicarlo, in un senso o nellâ€™altro. La voglia câ€™Ã¨Â».