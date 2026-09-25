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Inacio PiÃ , ex calciatore, oggi intermediario CBF e papÃ del giovane difensore del Borussia Dortmund Samuele, intervistato da TuttoAtalanta, ha parlato dell'interesse dell'Inter nei confronti del classe 2008.

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«Inter e Juventus hanno chiesto informazioni direttamente al Borussia Dortmund, cosÃ¬ come avevano fatto altre squadre europee, ma in questo momento nÃ© il club nÃ© Samuele hanno intenzione di prendere in considerazione nessun tipo di cambiamento.

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Il Borussia punta tantissimo su di lui per i prossimi anni e Samuele sta benissimo. Ha trovato un ambiente fantastico, un grande club e una tifoseria magicaÂ», ha detto a TuttoAtalanta.