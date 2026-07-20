In lacrime Lionel Scaloni ha affrontato la conferenza stampa dopo la finale Mondiale persa contro la Spagna. Il ct dell'Argentina ha detto: «Del futuro di Messi non ho parlato con lui al momento. Per quanto riguarda me non ho ancora parlato con il presidente di quello che farò. In questo momento ho la necessità di pensare, non so cosa può succedere ed è tutto da vedere, io devo ringraziare chi mi ha dato la possibilità di essere qui in questo momento».

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

«Questo gruppo è composto da guerrieri. Non posso che esprimere la mia gratitudine nei loro confronti. Abbiamo lottato fino all'ultimo, abbiamo dato il massimo. È giusto che io possa prendermi questo tempo per pensare al mio futuro», ha detto tra le lacrime.

«"Nella mia vita non avrei mai pensato – e nessuno di noi nello staff tecnico avrebbe mai pensato – di trovarci in questa situazione. Quindi, per andare avanti, servono molte cose, soprattutto per ripartire, per ricostruire un gruppo come questo, che difficilmente si formerà di nuovo, e questo mi addolora profondamente », ha aggiunto il ct dell'Argentina.

(Fonte: Tyc sport)