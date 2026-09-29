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Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, nella conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro la Bolivia ha parlato delle nuove gerarchie della Seleccion dopo l'addio alla Nazionale di Messi: "Il capitano dopo Leo e Otamendi era Cuti Romero. Il secondo sarà Emiliano Martinez, il terzo Lautaro Martinez".

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Un importante riconoscimento per l'attaccante dell'Inter, che continuerà a recitare un ruolo da protagonista con la sua Nazionale (della quale è il quarto miglior marcatore della storia).