Il ct dell'Argentina ha definito le gerarchie della Seleccion in conferenza stampa
VIDEO / Tra i giornalisti c'è German Denis: la reazione del ct dell'Argentina Scaloni
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Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, nella conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro la Bolivia ha parlato delle nuove gerarchie della Seleccion dopo l'addio alla Nazionale di Messi: "Il capitano dopo Leo e Otamendi era Cuti Romero. Il secondo sarà Emiliano Martinez, il terzo Lautaro Martinez".
Un importante riconoscimento per l'attaccante dell'Inter, che continuerà a recitare un ruolo da protagonista con la sua Nazionale (della quale è il quarto miglior marcatore della storia).
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