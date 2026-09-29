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Arriverà il suo momento. Molto presto. Dopo la sosta per le nazionali, l'Inter avrà un nuovo acquisto. Che è già in casa: Djed Spence. L'esterno inglese è ormai praticamente pronto al debutto in maglia nerazzurra, dopo l'arrivo a Milano dal Tottenham per circa 35 milioni di euro, bonus compresi. Il debutto, così come la considerazione nei suoi confronti, come scrive la Gazzetta dello Sport, non si discutono:

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"Djed Spence, in un ottobre con sette partite in ventuno giorni, diventa (ora sì) un nuovo acquisto dell’Inter. Una sorpresa, per certi versi, di sicuro un elemento tutto da scoprire nello scacchiere interista. Colpa di quello zero nella casella dei minuti giocati finora. Mancano undici giorni al 10 ottobre ma quella data segna insieme l’orizzonte e l’obiettivo del terzo “leone” inglese di Chivu: l’esordio non è in discussione, ma debuttare a San Siro dal primo minuto avrebbe un sapore ancor più speciale. Tutto va in questa direzione".

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"Certo, c’è sempre Diouf, la famosa pazza idea diventata certezza in tempi di magra, ma il francese non può certo giocarle tutte e con il londinese finalmente al cento per cento la gerarchia lì a destra viene inevitabilmente ritoccata. Un investimento da 35 milioni bonus compresi, quando è in condizione, ha pochi margini per fare solo lo spettatore".

(Fonte: Gazzetta dello Sport)