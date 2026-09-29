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COSA RISCHIA DAVVERO IL CITY?

Come un terremoto, è arrivato il comunicato ufficiale della Premier League, che ritiene colpevole il Manchester City di tutte le accuse di violazione delle norme finanziarie del campionato inglese. Il club ha annunciato ricorso, ma le sentenze che si attendono sono pesanti. Da cosa rischia davvero il City alla Champions vinta contro l'Inter nel 2023, ecco le domande fondamentali della vicenda:

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Il panel indipendente ha potere praticamente assoluto e il range di sanzioni va dalla semplice multa all’espulsione dalla Premier League. Il City non può essere invece arbitrariamente retrocesso in Championship o in League One perché la Premier League è un’entità separata rispetto alla English Football League, la lega che gestisce gli altri campionati pro. Il City può però ricevere una pesante penalizzazione che lo porterebbe a retrocedere “sul campo” in Championship, la serie B inglese.

(Fonte: Gazzetta.it)

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