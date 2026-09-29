Non bisognerà aspettare il 10 ottobre per vedere nuovamente in campo l'Inter. I Campioni d'Italia giocheranno infatti un'amichevole questo weekend, per salvaguardare lo stato di forma e non perdere il ritmo in questa sosta più lunga del solito. Cristian Chivu ha spesso sottolineato l'importanza del riposo e per questo motivo ha concesso una settimana libera a chi è rimasto a Milano, ma da ora si ricomincia a fare sul serio. Dopo gli allenamenti di questi giorni, infatti, è in programma un test con il Lumezzane nel weekend, voluto proprio dall'allenatore nerazzurro.

(Photo by Francesco Scaccianoce - Inter/Inter via Getty Images)

L'annuncio è arrivato dal club in questi minuti:

"L'Inter affronterà il Lumezzane, formazione che milita nel Girone A della Serie C, all'Inter Training Center di Appiano Gentile: il calcio d'inizio è in programma sabato 3 ottobre alle ore 11:00.