La finale tra Spagna e Argentina è arrivata ai supplementari. Lautaro Martinez non è entrato nei tempi regolamentari: Scaloni aveva finito gli slot a disposizione. Ma la gara è andata oltre il 90esimo e ora il CT Scaloni ha un solo cambio a disposizione. I suoi uomini sono rimasti in dieci nel finale del secondo tempo per un doppio giallo che ha portato all'espulsione di Fernandez.

La foto postata sui social da Lautaro Martinez

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A Lele Adani, su Rai1, in sede di commento, è stato chiesto se fosse lui al posto di Scaloni sceglierebbe di fare entrare il capitano dell'Inter. Valutazione complicata secondo il commentatore. Questa la sua risposta:

«Mossa Lautaro per Alvarez? C'è da capire perché l'equilibrio è più importante che l'essere spregiudicati. Se tu ti permetti Messi in campo Lautaro deve entrare e fare quasi il terzino perché se sei un attaccante esterno la Spagna ti porta a fare questo gioco. Tiene il gioco, sceglie se imbicare e tu devi stringere o se allargare e tu devi coprire. È ancora più presto. Ci sono da capire anche le condizioni di Julian Alvarez che fa doppio lavoro», ha sottolineato.

(Fonte: Rai1)