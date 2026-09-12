VIDEO / Lautaro: "Real Madrid e Mbappé top, siamo pronti. L'anno scorso col Bodo..."

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Una delle novità più evidenti della nuova stagione calcistica è la maxi sosta. Infatti, tra settembre e ottobre i campionati nazionali si fermeranno per due weekend consecutivi per dare spazio alle nazionali. Non più due soste ravvicinate, ma una più lunga. Sono tanti i giocatori dell'Inter che saranno convocati dalle rispettive nazionali e per quanto riguarda Lautaro, potrebbe esserci una novità che potrebbe far piacere a Cristian Chivu.

La foto postata sui social da Lautaro Martinez

Come sottolinea Tuttosport, il capitano nerazzurro fa parte della pre-convocazioni della sua nazionale per le amichevoli contro Burkina Faso, Bolivia e Benin. "Ma da Buenos Aires, viste le recenti tensioni dei finalisti del mondiale con la federazione albiceleste – che sarebbe in debito economico con i giocatori - è emersa la voce di una possibile non convocazione, per concedere riposo e la possibilità di restare con i propri club ai senatori “europei”, Lautaro compreso".

(Tuttosport)