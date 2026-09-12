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Intervistato da Il Messaggero, Bobo Vieri, ex centravanti, ha parlato così della lotta scudetto in Serie A, con la Roma antagonista dell'Inter: "La Roma? Con Gasperini e Malen può vincere lo scudetto anche se l'Inter resta ancora la squadra con la rosa più forte".

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Pio Esposito? "Vedete Luca Toni? Che bomber: oggi in lui rivedo Pio Esposito, dategli tempo e vedrete. No, non è il nuovo Vieri, Pio diventerà il clone di Toni. Dategli uno o due anni di tempo e segnerà 25-30 gol a campionato. Adesso sta facendo apprendistato, con Lautaro e Thuram, poi diventerà il Numero Uno".

Torniamo alla Roma, per favore."Da scudetto, di sicuro, e questo non vuol dire che lo vincerà ma che parteciperà alla lotta grazie all'arrivo di Gasperini".

Giallorossi in pole, allora, per Bobo Vieri."Metto l'Inter davanti a tutte perché ha una qualità superiore rispetto agli altri, divisa tra tutta la rosa, che fa paura. Per lo scudetto è la grande favorita, ma nel corso di una stagione non sai mai che cosa può accadere. E la Roma starà sempre addosso ai nerazzurri, pronta ad approfittare di eventuali cedimenti".