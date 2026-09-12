Marco Palestra non ha ancora esordito ufficialmente con il Chelsea a causa di un infortunio rimediato nei giorni precedenti la prima partita di Premier League contro il Fulham. Xabi Alonso ha confermato qual è il problema del ventunenne e ha fornito un aggiornamento su quando il terzino potrebbe tornare in campo.

"L'infortunio riguarda il quadricipite. È quasi nella fase finale del recupero, quindi vedremo. Se non sarà in forma per il Brentford, sicuramente giocherà contro il Bournemouth. È piuttosto frustrato, dopo un'ottima preparazione precampionato, per non aver potuto giocare e fare il suo debutto in Premier League. Ma ho detto a Marco: "Tranquillo, la stagione è lunga, ci saranno tante partite, e tu farai la tua parte, avrai i tuoi minuti, ti divertirai a giocare". È pieno di energia e bisogna saperla controllare".