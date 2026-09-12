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Due giorni dal ritorno in campo dell'Inter in campionato: a San Siro arriva l'Udinese e Cristian Chivu sta valutando la miglior formazione da schierare contro i friulani. Manuel Akanji spera di tornare tra i titolari dopo l'assenza contro il Real Madrid.

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E La Gazzetta dello Sport svela il motivo per cui lo svizzero non ha giocato in Champions League e non è legato al turnover.

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"Sei giorni dopo la trasferta di Madrid, il ventaglio di opzioni disponibili è piuttosto ampio anche se Dimarco non ha ancora ricominciato gli allenamenti con il gruppo e Akanji ha appena smaltito l’affaticamento muscolare che gli aveva impedito di giocare in Champions. Chivu dovrebbe per la prima volta promuovere Stones fra i titolari e medita qualche altra novità di formazione nel tentativo di migliorare la condizione dei giocatori arrivati dal Mondiale", si legge.