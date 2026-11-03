Il centrocampista nerazzurro prenderà parte alle sfide contro Germania e Grecia
VIDEO FCIN1908 / Inter, Stankovic in sede con il fratello Filip: il motivo della visita
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C'è anche Aleksandar Stankovic nella lista dei convocati del ct serbo Veljko Paunovic per le sfide di Nations League contro Germania e Grecia, in programma il 13 e il 16 novembre. Insieme al centrocampista dell'Inter c'è anche il fratello Filip, portiere del Venezia.
L'elenco completo:
Portieri: V. Milinkovic-Savic, Petrovic, F. Stankovic, Rosic.
Difensori: Pavlovic, Milenkovic, Erakovic, Babic, Gudelj, Simic, Nedeljkovic, Terzic, Sukacev.
Centrocampisti: A. Stankovic, Maksimovic, Lukic, Dzodic, Dragojevic, Kostic, S. Milinkovic-Savic, Zivkovic, Lucic, Samardzic, Kostov, Tadic.
Attaccanti: Mitrovic, Vlahovic, Jovic, Cvetkovic.
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