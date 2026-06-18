Neymar non sarà a disposizione del Brasile per la sfida contro Haiti, in programma domani a Filadelfia nella seconda giornata del Gruppo C dei Mondiali. L'attaccante resterà in New Jersey per proseguire il programma di recupero dall'infortunio al polpaccio destro e non seguirà il resto della squadra.

Lo staff tecnico guidato da Carlo Ancelotti - riferiscono i media locali - mantiene un atteggiamento prudente e non intende accelerare i tempi del rientro del numero 10. Per questo motivo la presenza di Neymar resta in dubbio anche per la successiva partita contro la Scozia, in calendario mercoledì. L'obiettivo è averlo a disposizione nella fase a eliminazione diretta, qualora la Seleção dovesse qualificarsi.

Negli ultimi giorni il giocatore ha intensificato il lavoro di recupero presso il centro sportivo di Columbia Park e nell'hotel che ospita la nazionale. Oltre alle sedute sul campo, svolge allenamenti specifici in palestra seguito dai preparatori fisici della federazione. Ieri Neymar ha lavorato con il pallone per il secondo giorno consecutivo e ha partecipato alla fase iniziale dell'allenamento insieme ai compagni. Prima di proseguire con un programma individuale, si è intrattenuto in campo per alcuni minuti con il commissario tecnico Ancelotti.