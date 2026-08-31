L’ex campione del mondo ha attaccato i due azzurri del 2006 per la presa di posizione a sostegno del presidente FIFA Gianni Infantino
VIDEO / FIFA, Infantino: “Lieto di dare il benvenuto all’Inter nel Mondiale per Club”
Marco Tardelli ha usato parole durissime nei confronti di Fabio Cannavaro e Francesco Totti. L’ex centrocampista della Nazionale, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha commentato la presa di posizione di alcune leggende del calcio a sostegno del presidente della FIFA Gianni Infantino.
Tardelli si è soffermato in particolare su Cannavaro, capitano dell’Italia campione del mondo nel 2006. Ma è nella seconda parte del suo intervento che Tardelli ha alzato ulteriormente i toni: LEGGI L’ATTACCO COMPLETO SU GOLSSIP
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Trevisani: "Martinez? Più di Sommer ha le mani! E vi dico pure che l'Inter è prima senza..."
Social
Pistocchi sbotta dopo il caso Esposito: “Sento stravaganti colleghi parlare di..."
Mercato Inter
Calhanoglu, lo scenario che immaginavano i dirigenti Inter e il messaggio che arriva ora
Ultima ora
Inter, la magia che ha rotto l'incantesimo: Chivu ha già scelto un altro regalo
Pagelle
Cagliari-Inter, pagelle: Barella favoloso, Pavard nota lieta. Calhanoglu, la paura è...Perisic
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti