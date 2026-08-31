Marco Tardelli ha usato parole durissime nei confronti di Fabio Cannavaro e Francesco Totti. L’ex centrocampista della Nazionale, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha commentato la presa di posizione di alcune leggende del calcio a sostegno del presidente della FIFA Gianni Infantino.

Tardelli si è soffermato in particolare su Cannavaro, capitano dell’Italia campione del mondo nel 2006. Ma è nella seconda parte del suo intervento che Tardelli ha alzato ulteriormente i toni: LEGGI L’ATTACCO COMPLETO SU GOLSSIP