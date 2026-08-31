Il giornalista richiama la Regola 12 e critica le interpretazioni sugli episodi di trattenuta: «Non si può spingere o trattenere un avversario»
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«C’è una sola linea accettabile»
Nel suo messaggio sui social scrive:
«Sento dire nella notte, da parte di stravaganti colleghi, le cui strampalate opinioni sono fonte di divertimento sui canali social, che sulle “spinte questa è la linea di Orsato” e bisogna accettarla».
Una posizione che Pistocchi respinge subito:
«Dissento: c’è una sola linea accettabile sempre e comunque, ed è quella stabilita dalla regola 12: non si può spingere o trattenere un avversario».
Il tema, quindi, è quello della soglia di tolleranza nei contatti in area. Pistocchi non condivide l’idea che si debba lasciare spazio a interpretazioni troppo larghe o a criteri diversi da arbitro ad arbitro.
«Il calcio non è lotta libera o judo»
"Tutto il resto, le interpretazioni e le valutazioni - leggera, non decisiva - lasciano il tempo che trovano o lo spazio per polemiche senza fine. Se invece si fischia tutto, nessuno avrà più niente da eccepire: il calcio non è la lotta libera o il judo"
Pistocchi, dunque, chiede un’applicazione più rigida e uniforme della regola, soprattutto per evitare che episodi simili vengano giudicati in modo diverso da una partita all’altra.
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