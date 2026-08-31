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, giornalista, intervenuto negli studi di Pressing, ha commentato così la vittoria dell'Inter di ieri contro il Cagliari : "Il Bayern Monaco e il PSG quando giocano con le piccole, oltre a fare 7 gol, vincono: l'Inter l'anno scorso ha vinto tutte le partite con le squadre della colonna di destra.

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E quest'anno è ripartita con lo stesso ritmo: e se tu la consideri con 30 punti all'andata e 30 al ritorno è già a 60. Con le altre quindi le basta fare come l'anno scorso, anche perdere tanti scontri diretti, per trovarsi a 90 punti. Se tu pareggi quelli e vinci con le altre, vai ad un altro ritmo. E aggiungo che l'Inter è tra le prime con Lautaro e Thuram che sono non luoghi a procedere: l'Inter è prima con Lautaro e Thuram a 0 gol.

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In cosa fa l'upgrade con Martinez rispetto a Sommer? Intanto le mani: scherzi a parte, intanto è molto pronto nelle uscite alte. E poi è un portiere che nel tempo sta acquisendo sicurezze: ha giocato sempre poco, ma ha cominciato a fare clean sheet e presenze, mi sembra molto sereno. Poi farà errori, ma l'Inter ha un portiere migliore dell'anno scorso, che ha fatto 90 e passa punti: non so quanti possa farne quest'anno".