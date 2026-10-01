Come già accaduto in occasione della trasferta di Bursa, il Ct dell'Italia Roberto Mancini ha deciso di non sottoporre tutta la rosa al trasferimento in Francia
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Ultima seduta di allenamento a Coverciano per l'Italia, che nel pomeriggio partiranno alla volta di Parigi per affrontare domani sera (ore 20.45, diretta su Rai 1 – arbitra lo spagnolo Gil Manzano) allo Stade de France di Saint-Denis i padroni di casa della Francia nel terzo incontro del girone di Nations League. Come già accaduto in occasione della trasferta di Bursa, con l’obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista della partita con la Turchia - in programma lunedì 5 ottobre a Bologna - il Ct Roberto Mancini ha deciso di non sottoporre tutta la rosa al trasferimento in Francia.
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Verrà quindi organizzato un programma di allenamento specifico a Coverciano per nove calciatori (Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina, Alessandro Romano), che questa mattina non si alleneranno con il resto del gruppo per sottoporsi nel pomeriggio ad una seduta di lavoro con parte dello staff tecnico e performance (Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari e Luca Bossi).
(figc.it)
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