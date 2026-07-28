L'ex allenatore del Real Madrid prende il posto di Deschamps sulla panchina della selezione transalpina
VIDEO FCIN1908 / Materazzi: "Testata Zidane vista e sentita. Se ci fosse stato il VAR..."
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Zinedine Zidane è il nuovo commissario tecnico della Francia: l'ex allenatore del Real Madrid prende il posto di Didier Deschamps sulla panchina della selezione transalpina, per lui contratto fino al 2030. Queste le sue prime parole in conferenza stampa: "È un sogno che si avvera. Durante i cinque anni in cui mi sono preso una pausa ho ricevuto offerte per allenare un club, ma le ho rifiutate tutte per la nazionale francese, perché è l'unica cosa che volevo fare dopo la mia esperienza al Real Madrid".
𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026
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