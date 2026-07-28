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Zinedine Zidane è il nuovo commissario tecnico della Francia: l'ex allenatore del Real Madrid prende il posto di Didier Deschamps sulla panchina della selezione transalpina, per lui contratto fino al 2030. Queste le sue prime parole in conferenza stampa: "È un sogno che si avvera. Durante i cinque anni in cui mi sono preso una pausa ho ricevuto offerte per allenare un club, ma le ho rifiutate tutte per la nazionale francese, perché è l'unica cosa che volevo fare dopo la mia esperienza al Real Madrid".