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fcinter1908 nazionali Sucic: “Modric? Un giocatore intelligentissimo. Con lui giochiamo davanti alla difesa e…”

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Sucic: “Modric? Un giocatore intelligentissimo. Con lui giochiamo davanti alla difesa e…”

Il giocatore nerazzurro aveva parlato del giocatore croato con Vieri e in queste ore Betsson Sport ha riproposto queste parole
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Nell'intervista che Bobo Vieriha realizzato qualche settimana fa per Betsson Sport c'era anche un momento con Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, che parla di Luka Modric - che allora era ancora al Milan e che è al Mondiale insieme a lui, con la Croazia.

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-Com'è giocare con Luka? 

Gioco con lui da più di un anno e mezzo in Nazionale e ogni gara è stata facile con la Croazia. Mi diverto tantissimo soprattutto perché giochiamo con due centrocampisti davanti alla difesa: io e lui e mi piace moltissimo giocare così. Abbiamo il possesso palla e ce la possiamo giocare con tutti. 

-L'ho incontrato e gli ho detto che deve giocare fino a 45 anni: potrebbe giocare con la sigaretta in bocca... 

Un giocatore intelligentissimo.

-Si sono d'accordo, penso che la Crozia farà bene ai Mondiali, è una squadra forte. 

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