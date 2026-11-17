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"Non ho dubbi che torneremo a essere orgogliosi della nostra nazionale". Al di là del passo falso col Belgio, Gianfranco Zola mostra fiducia nel nuovo cammino intrapreso dagli azzurri a tutti i livelli, dai più giovani a salire fino a Coverciano. Un tempo fantasista in campo, oggi è stato chiamato da Giovanni Malagò a esserlo in federazione dietro una scrivania da coordinatore dei progetti per i giovani del Team Italia, per rilanciare un intero movimento.

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In un'intervista a Casa Italia, su Rai Italia, l'ex attaccante sardo disegna un quadro generale: "La sconfitta di Bruxelles ci dà l'idea di quelli che sono i parametri fuori: il Belgio è tra le più forti al mondo ma non la più forte, ci dà un'indicazione sugli obiettivi da puntare - analizza -. Come squadra siamo competitivi ma a livello individuale dobbiamo crescere ancora". La ricetta parte dal valorizzare la "grandissima tradizione e conoscenza del calcio" azzurra mettendola a sistema, fino a creare una "metodologia di lavoro di alto livello che parte dai cinque anni fino ai quattordici, un protocollo a 360 gradi che valga per tutti".

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Se i risultati delle nazionali giovanili - coordinate da Maurizio Viscidi - sono "ottimi", lo spazio individuato come margine di crescita sta più alla base: "L'idea è di alzare ancora di più il livello sotto le nazionali, nella qualità dell'insegnamento ai nostri giovani - spiega Zola, che con una sua riforma della Lega Pro, di cui è vicepresidente, punta a valorizzare i giocatori under -. È un lavoro enorme ma finora c'è la collaborazione da parte di tutti". Di modelli virtuosi, ammette l'ex attaccante, ce ne sono anche in casa e "serve prendere spunto dal modo in cui altre federazioni hanno lavorato, come la pallavolo e il tennis". La strada intrapresa, per Zola, è quella giusta, ma con una buona dose di realismo "dobbiamo darci del tempo, perché molte nazioni hanno lavorato molto bene negli anni e adesso sono più avanti di noi".