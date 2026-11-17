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LE CIFRE DI SPENCE

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Ma quanto è costato davvero Djed Spence all'Inter nel suo acquisto dal Tottenham la scorsa estate? Calcio e Finanza ha potuto visionare i documenti ufficiali siglati tra i due club e ha riportato le vere cifre dell'operazione.

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"Secondo quanto emerge dal documento, l’Inter si è impegnata a versare al Tottenham un corrispettivo fisso di 30,75 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo di Djed Spence.

L’importo è stato suddiviso in tre rate di pari entità, così scadenziate:

10,25 milioni entro 30 giorni dal tesseramento del calciatore presso l’Inter;

entro 30 giorni dal tesseramento del calciatore presso l’Inter; 10,25 milioni entro il 1° agosto 2027;

entro il 1° agosto 2027; 10,25 milioni entro il 1° agosto 2028.

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Il contratto prevede che i pagamenti vengano effettuati soltanto dopo la ricezione di una regolare fattura emessa dal Tottenham. L’accordo contempla inoltre la possibilità, per il club inglese, di cedere a terzi i crediti derivanti dall’operazione, a condizione che la cessione venga notificata per iscritto all’Inter e non comporti oneri aggiuntivi per la società nerazzurra.

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