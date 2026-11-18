GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

Hakan Calhanoglu porta una società di criptovalute in tribunale. Il centrocampista dell'Inter e della Nazionale turca ha avviato un'azione legale contro Velvet, piattaforma specializzata nella compravendita di criptovalute, accusandola di aver utilizzato alcune sue fotografie sui social network senza autorizzazione e per finalità commerciali.

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Secondo quanto riportato dalla stampa turca, in particolare da Günaydın, Calhanoglu ha chiesto un risarcimento di 2,5 milioni di lire turche ( circa 45.000 euro), sostenendo che la società abbia violato il suo diritto all'immagine.

Calhanoglu, le accuse alla società Velvet

Attraverso i propri avvocati, il calciatore nerazzurro si è rivolto al Tribunale per la Proprietà Intellettuale e Industriale di Istanbul. Nella documentazione presentata, Calhanoglu sostiene che Velvet abbia pubblicato fotografie che lo ritraevano senza aver ottenuto il suo consenso.

Il centrocampista ha inoltre evidenziato come i contenuti pubblicati non avessero alcun collegamento diretto con la sua attività sportiva. Secondo la ricostruzione contenuta nel ricorso, la società avrebbe sfruttato la popolarità del giocatore, acquisita anche grazie alle prestazioni con la maglia dell'Inter, per attirare l'attenzione degli utenti e ottenere vantaggi commerciali.

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Da qui la richiesta di risarcimento: 2,5 milioni di lire turche per il presunto utilizzo illecito della sua immagine.

Il precedente con BtcTurk e la decisione del tribunale

Non è la prima volta che Calhanoglu si trova coinvolto in una controversia giudiziaria con una società del settore delle criptovalute. In passato il giocatore aveva già intrapreso un'azione legale contro BtcTurk, ma in quell'occasione la sua richiesta era stata respinta.

Adesso si apre un nuovo procedimento. Secondo le notizie provenienti dalla Turchia, il tribunale di Istanbul ha accettato il fascicolo relativo alla causa contro Velvet, che sarà esaminata prossimamente.

L'accettazione del fascicolo non rappresenta una decisione sul merito della controversia: resta infatti da accertare se le fotografie siano state utilizzate senza autorizzazione e se sussistano i presupposti per il risarcimento richiesto dal calciatore.

Fonte: Günaydın / Sabah, 18 novembre 2026.