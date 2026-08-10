Pep Guardiola è stato davvero a un passo dal diventare il nuovo ct della Nazionale. Lo stesso Paolo Maldini lo ha rivelato in un'intervista al Corriere della Sera. "Era vicino ad accettare il ruolo di ct, scriveva già le formazioni". Alla fine il tecnico spagnolo ha deciso di declinare l'offerta, forse anche per la felicità di Matteo Salvini. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sferrato un attacco all'allenatore il primo agosto, durante la festa della Lega Romagna, a Cervia. LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO