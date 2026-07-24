Il centrocampista del Sassuolo sarebbe risultato positivo alla cocaina dopo essere stato fermato due volte dalla polizia
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Il centrocampista del Sassuolo Cristian Volpato sarebbe risultato positivo alla cocaina dopo essere stato fermato due volte dalla polizia nella stessa notte a Sydney per eccesso di velocità. Lo riferiscono diversi media australiani e la BBC.
Secondo la polizia del Nuovo Galles del Sud, il 22enne è stato fermato una prima volta intorno alle 23 sul ponte Anzac mentre viaggiava tra gli 86 e i 94 km/h in un tratto con limite di 60 km/h. L'alcoltest ha dato esito negativo. Circa due ore più tardi è stato nuovamente fermato mentre procedeva a 109 km/h. In quell'occasione il test salivare avrebbe evidenziato una positività alla cocaina.
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