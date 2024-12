Dopo la sconfitta nello scontro salvezza contro il Venezia, il Cagliari è atteso da una gara molto complicata. Infatti i sardi sabato ospiteranno l'Inter e Davide Nicola potrebbe fare a meno di Yerry Mina. Ieri il difensore è uscito anzitempo per un fastidio al polpaccio e, secondo l'Unione Sarda, rimane in dubbio per la gara contro i nerazzurri.