Il nuovo DS dell'Inter, Dario Baccin, è subito operativo e sul suo tavolo c'è già un dossier importante da risolvere: i rinnovi di contratto. Se da diversi giorni si parla di quello di Federico Dimarco e di Carlos Augusto, potrebbero esserci novità anche sul futuro di Hakan Calhanoglu.

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Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, è previsto un incontro tra Baccin e l'agente di Calhanoglu per capire gli orizzonti futuri, se ci sono margini di una trattativa o se il calciatore, in scadenza di contratto a giugno 2027, preferirà continuare la sua carriera altrove.

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"Abbiamo raccontato dell'incontro tra Baccin e l'agente di Dimarco, ci saranno altri appuntamenti per affrontare il tema in maniera approfondita. Sono tre i casi più urgenti: il primo è proprio Dimarco, poi quello di Carlos Augusto, contatti in corso già da tempo e l'altro riguarda Calhanoglu. Possiamo anticipare che prossimamente un contatto e un incontro con l'agente di Calhanoglu per capire gli orizzonti futuri, si aprono le vie diplomatiche per capire se ci sono margini e che margini ci sono", racconta Matteo Barzaghi a Sky Sport.