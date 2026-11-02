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Pesante tegola per il Frosinone: il club ciociaro ha comunicato l'esito degli esami a cui si è sottoposto Antonio Raimondo, uscito nel corso del match contro il Torino. L'attaccante, protagonista di un ottimo avvio di stagione con ben 8 gol già segnati in campionato, sarà costretto a fermarsi per almeno un mese: 2026 praticamente finito, si teme un lungo stop.

Getty Images

Questa la nota del Frosinone:

Frosinone Calcio comunica che il calciatore Antonio Raimondo, a seguito dell’infortunio riportato ieri nella partita contro il Torino, è stato sottoposto oggi ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo.