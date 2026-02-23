Il Giornale – Inter, l’errore col Bodo è stato uno. Rimonta non impossibile

" Stavolta il derby di ritorno arriva prima rispetto a 2 anni fa, quando dopo restavano da giocare solo 5 partite, e per questo motivo non sarà quella l'occasione in cui l'Inter conquisterà lo scudetto in modo aritmetico. Il vantaggio sul Milan però è già molto importante, enorme, e anche se dopo la sfida del 7 o 8 marzo ci saranno ancora 10 giornate, la logica lascia pensare che a Chivu basterà passare indenne quello snodo per conquistare virtualmente il titolo". Il quotidiano Il Giornale parla dell'Inter e della sua corsa per il titolo dopo quanto accaduto lo scorso week-ed con la vittoria dei nerazzurri a Lecce e la sconfitta a San Siro dei rossoneri contro il Parma.

21 vittorie su 26, 13 nelle ultime 14 partite e sei consecutive, 9 di fila in trasferta: Lautaro è primo nella classifica dei capocannonieri con 14 gol segnati, ha il miglior attacco con 62 gol segnati.

"L'Inter non ha la miglior difesa ed è quello il reparto più facilmente migliorabile in estate. Da ieri Chivu prepara la sfida di ritorno col Bodo. La rimonta non è impossibile, anzi. E il primo a crederci è proprio il tecnico rumeno, I'ha già detto e lo ribadirà oggi. A condizione ovviamente di ritrovare la migliore Inter anche in Europa (4 sconfitte nelle ultime 5 partite, perché la Champions League non è la Serie A, l'andata dei playoff ce l'ha amaramente ricordato). Stavolta niente turnover, giocherà la squadra migliore possibile, cominciando ovviamente da Dimarco, perché averlo o non averlo in campo quest'anno fa tutta la differenza del mondo. E rinunciare al suo sinistro illegale, quando già non hai il destro di Calhanoglu (domani forse in panchina), a Воdo è stato un errore", scrive il quotidiano a proposito del prossimo impegno nerazzurro.