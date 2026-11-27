Il difensore nerazzurro ai box dopo il problema muscolare riscontrato contro lo Stoccarda
VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Bastoni? Non credo ci sia lesione, un problema che aveva da..."
Per un Lautaro Martinez che torna, c'è un Alessandro Bastoni che si ferma. Periodo non semplice per l'Inter e Cristian Chivu per quanto riguarda gli infortuni. Il tecnico, infatti, dovrà fare a meno del difensore nerazzurro per le prossime sfide che attende l'Inter.
Secondo quanto raccolto da FcInter1908.it, il difensore dovrà stare fuori circa tre settimane. Un problema non da poco per Chivu che perde uno dei pilastri della squadra. Bastoni era uscito al 41' del primo tempo nel corso della sfida contro lo Stoccarda.
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