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L'annuncio era nell'aria ma ieri è arrivata anche l'ufficialità del prolungamento di contratto di Carlos Augusto, fino al 2031, con l'Inter. Ora la dirigenza nerazzurra è al lavoro per risolvere altre questioni contrattuali.

Ecco cosa scrive Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato: "Il rinnovo di Carlos Augusto, con un prolungamento fino al 2031 e un adeguamento economico secondo le cifre riportate dalla stampa, rappresenta un segnale importante. Una scelta che va nella direzione di consolidare la rosa e dare continuità a un progetto tecnico. Adesso, però, bisogna proseguire su questa strada. Alessandro Bastoni è uno dei giocatori più importanti dell’organico nerazzurro e rappresenta un patrimonio tecnico da tutelare. La sua permanenza deve essere una priorità, anche alla luce dell’interesse che un difensore del suo livello può inevitabilmente suscitare sul mercato internazionale.

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Discorso altrettanto importante per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco resta un riferimento fondamentale per equilibrio, qualità e personalità. L’Inter deve affrontare con attenzione il tema del suo futuro contrattuale, evitando di arrivare impreparata a una situazione che potrebbe diventare delicata"