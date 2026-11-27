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Varela si racconta

Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

Gustavo Varela è la grande rivelazione di questa prima parte di stagione. L'attaccante portoghese del Monza ha già segnato 11 gol in 11 partite di campionato, 13 in 12 gare contando anche la Coppa Italia, e il suo nome è finito sul taccuino di numerosissime big, in Italia (tra cui anche l'Inter) e non solo. Il classe 2005 ne ha parlato nel corso di un'intervista concessa a Sky Sport: "Sto vivendo un grande momento. Ma mi sentivo bene già prima che arrivassero i gol. Fin dal primo giorno il club mi ha inserito nel gruppo nel modo giusto e i compagni mi hanno accolto benissimo. Questo mi ha reso tutto più semplice".

Undici gol nelle prime undici partite di Serie A, come Montella e uno in più di Milito. C'è un attaccante che ti ispira più degli altri?

"Mi piace guardare gli attaccanti di oggi, soprattutto quelli del campionato in cui gioco. Mi piacciono le punte complete, che sanno giocare per la squadra e attaccare la profondità. In Serie A ce ne sono tante, Pio Esposito per esempio, e molti altri che adesso non riesco a nominare tutti".

Qual è la prima cosa che ti ha detto Jurić?

"È stato diretto fin dal primo giorno. Mi ha spiegato quali sono le mie qualità, cosa so fare e cosa no, e su cosa devo lavorare. Da allora ci lavoro ogni giorno, e lui non è mai soddisfatto. Per me è un bene. Mi ripete sempre che posso dare il 50% in più. Ricordo un giorno in cui mi ha detto che stavo andando molto bene, ma che avevo ancora tantissimo margine. Me lo porto sempre dietro, ed è quello su cui provo a migliorare giorno dopo giorno".

E su cosa devi migliorare, secondo lui e secondo te?

"Secondo lui sul gioco spalle alla porta, per proteggere meglio il pallone. E sono d'accordo. Spesso il pallone mi arriva e lo perdo, altre volte riesco a tenerlo, ma devo essere più continuo. È questo che mi chiede, e su questo ha ragione".

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