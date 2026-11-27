VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Bastoni? Non credo ci sia lesione, un problema che aveva da..."

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L'Inter ha diramato un comunicato ufficiale sull'esito degli esami ai quali si è sottoposto Alessandro Bastoni questa mattina:

Getty Images

"Alessandro Bastoni si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al quadricipite della coscia sinistra", si legge sul sito ufficiale dell'Inter.

Tre settimane di stop per il difensore che potrebbe tornare tra la sfida con il Lecce del 18 dicembre e la Supercoppa contro la Lazio in programma il 22.