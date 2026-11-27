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Buone notizie in casa Inter: secondo quanto raccolto da Fcinter1908, Piotr Zielinski è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver saltato le gare contro Atalanta e Stoccarda, e sarà così a disposizione di Cristian Chivu per la sfida contro il Genoa (in programma domani sera a San Siro alle 20:45).

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Nessuna novità, invece, per quanto riguarda Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro, uscito dal campo nel corso del primo tempo del match di Champions League contro lo Stoccarda per un fastidio muscolare, è in attesa di conoscere l'esito degli esami medici per conoscere l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero: certa la sua assenza domani contro il Genoa.