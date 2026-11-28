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Nella gara di Champions contro lo Stoccarda la nota negativa della serata è stata l’infortunio di Bastoni. Il difensore dell’Inter dovrà rimanere fuori per 5-6 partite. Ecco come Chivu pensa di sostituirlo per la gara di questa sera contro il Genoa.

“Oggi Alessandro Bastoni salterà la sua prima gara della stagione per infortunio. Il primo di almeno cinque, se non sei, appuntamenti delle prossime tre settimane. Il calendario così affollato aumenta il numero di partite ai box e il centrale di Cristian Chivu non si rivedrà in campo prima della trasferta di Lecce (18 dicembre), se non addirittura il martedì successivo per giocarsi la Supercoppa a San Siro contro la Lazio. Vedremo. Quel che è certo è che in difesa qualcosa cambierà nell’immediato, per forza. Il risentimento al quadricipite della coscia sinistra di Bastoni – rimediato poco prima dell’intervallo della sfida di Champions League contro lo Stoccarda – costringe il suo allenatore a rimescolare le carte lì dietro, davanti a Martinez (e a Provedel…)”, spiega La Gazzetta dello Sport.

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“Di buono, per Chivu, c’è che lo stop di Bastoni almeno arriva in un momento in cui il resto del reparto è tutto a disposizione. Il centralone di Casalmaggiore fino a questo punto della stagione gli aveva offerto anche un’alternativa in mezzo alla linea a tre, oltre allo stranoto ruolo di “braccetto” a sinistra. Ma al centro le soluzioni ora ci sono, eccome. C’è Manuel Akanji, pronto a riposizionarsi su quella mattonella dopo i 90 minuti europei, e c’è John Stones che, nonostante abbia trascorso tutta l’ultima serata di Champions in panchina, non ha più problemi fisici dopo aver smaltito quello alla coscia che gli ha fatto saltare in tutto 9 partite. È una carta in più, sta lì e Chivu ci pensa e continuerà a puntarci anche se fino ad ora l’inglese non ha garantito continuità. Il suo bilancio in nerazzurro recita: 144 minuti tra campionato e Coppa, distribuiti in quattro presenze, nemmeno tutte consecutive. Benji Pavard, anche lui fermato da un infortunio (adduttori), è ampiamente tornato da prima della sosta e poi contro l’Atalanta, alla ripresa, ha giocato tutti e 90 i minuti del Gewiss alla destra proprio di Bastoni. Con lo Stoccarda lì è poi tornato Yann Bisseck, tanto per ribadire quante (e quali) rotazioni sia riuscito ad operare Chivu in una difesa che in Europa riesce a farsi bunker mentre in campionato ha bisogno di ritrovare una solidità fin qui intermittente”.

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“E a sinistra? Il posto di Bastoni, alle spalle (più o meno) di Federico Dimarco, è pronto a riprenderselo Carlos Augusto. Il brasiliano è fresco di rinnovo — con tanto di adeguamento salariale — fino al 2031 e di certo non ha intenzione di fermarsi. I suoi quattro gol e tre assist in 14 partite fino a questo momento dicono molto, se non tutto, del suo inizio di stagione super. Un rendimento che parla per lui, in grado di piazzarsi in difesa come vice-Bastoni ma anche di insidiare sempre Dimarco qualche metro più avanti. Chivu quest’anno a sinistra ha trovato una risorsa in più e ora, con lo stop dell’amico Basto, Carlos avrà modo di farsi vedere in campo ancora di più, soprattutto nella linea a tre davanti al portiere. Lì ha già saputo convincere, tra gli inevitabili doveri difensivi e quei compiti più offensivi e di spinta che l’allenatore non rinuncia a chiedergli. Ma con un Carlos così, l’assenza di Bastoni può pesare molto meno”, aggiunge Gazzetta.