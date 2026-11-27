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Nel corso del podcast Tre Uomini e una Capra di Controcalcio, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu: "L'Inter, al di là della problematica tattica che può avere in alcune partite e in altre no, perché in alcune partite va sotto per 2-0 e poi vince 5-2, vuol dire che in quello spezzone vince 5-0, sa fare anche spezzoni in cui non è in difficoltà. Ma qual è il problema reale? Che la maggior parte delle volte entra in campo a volte pensando di aver vinto senza scendere in campo: e tante volte si addormenta, fa tipo la Bella Addormentata nel Bosco e prende gol stupidissimi, non tattici e tecnici, di cervello.

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Non è arroganza. Il paragone tra Chivu e Inzaghi? 15 anni di carriera contro uno e un pezzo: Simone è partito prima e ha fatto cose gigantesche. Ribadisco: l'Inter due finali di Champions in tre anni fa fatica a rivederle. Non perché non sia forte, ma perché lo spending non va di pari passo con Real e Bayern. Ha fatto un miracolo e non gli si rende merito perché le ha perse contro squadre che ogni anno fatturano mille miliardi con l'Inter che faceva ogni anno -700 ed è arrivata a 0 per merito di Inzaghi. Il che non vuol dire che Chivu non sia bravo: va valutato sul lungo periodo. Pronti via ha vinto campionato e Coppa Italia e lotta per tutto: io tutte ste critiche non le capisco, il che non vuol dire che l'Inter non abbia problemi e sia perfetta.

Ho paragonato l'Inter 2020-26 alla Juve 2011-19? Ho detto che in questi due spezzoni l'Inter, secondo me, per diversi anni, specialmente da Inzaghi in avanti, ha espresso una qualità di calcio migliore: la Juve ha giocato bene con Conte e quando aveva Cuadrado, Dybala e Mandzukic davanti. Ma nei nove anni spesso vinceva 1-0 con partite molto noiose: poi ha fatto degli exploit, sulla qualità di gioco è meglio l'Inter. Ma io stavo dicendo che l'Inter di questi sei anni ha carenze giganti di personalità e di saper soffrire: mentre quella Juve straordinaria non le aveva queste mancanze. La Juve era molto superiore dal punto di vista della leadesrship dei calciatori: questo ho detto, poi la gente su internet taglia gli spezzoni, fa i click, le sub, i cazzi e i mazzi...".